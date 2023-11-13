عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض "3000 ليلة" ضمن أيام الفيلم الفلسطيني في عمان

المخرجو مي مصري
المخرجو مي مصري

تقدم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع سينما الرينبو، عددا من العروض الفلسطينية ضمن فعالية بعنوان أيام الفيلم الفلسطيني.

تعرض المخرجة مي مصري يوم الاثنين 20  نوفمبر في تمام السابعة مساء فيلمها 3000 ليلة، وهو 103 دقائق، دراما، بالعربية مع ترجمة إلى والانجليزية، من انتاج 2015.

يحكي عن ليال مدرسة فلسطينية، تقع ضحية للاعتقال بعد أن لفقت لها قوات الاحتلال الإسرائيلي تهمة لم ترتكبها، وتودع في أحد سجون النساء بإسرائيل، ويُمارس عليها ضغوط عديدة حتى تتجسس على زميلاتها الفلسطينيات، وتزداد الأعباء أكثر مع ولادتها لابنها في السجن. 

حاز الفيلم على سبع جوائز عالمية من بينها جائزة أفضل فيلم وأفضل نص في مهرجان قرطاج السينمائي لعام 2016. 

كما ترشح لخمس جوائز أخرى واختير ليمثل الأردن عن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار التاسع والثمانون.
 

كما تعرض الفعالية فيلم المخرج محمد جبالي، 80 دقيقة، وثائقي، بالعربية، من انتاج 2016.

حول رواية مجردة عن الحرب في غزة في صيف عام 2014. محمد الجبالي، شاب من مدينة غزة، ينضم إلى طاقم الإسعاف مع اقتراب الحرب، باحثًا عن مكانه في بلد تحت الحصار، حيث يبدو في بعض الأحيان أنه لا يوجد أفق للمستقبل. 

في حين تحتل أخبار أعمال العنف المتكررة في غزة عناوين القنوات التلفزيونية والصحف، فإن القصص التي تقف وراءها تظل مخفية، إلا أن هذه القصة لن تبقى طي الكتمان.

حاز الفيلم على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان One World Media Awards لعام 2017 في المملكة المتحدة، كما ترشح لجائزة أخرى في مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية CPH: DOX في الدنمارك.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد قرار حكومي عاجل.. وعيار 21 الآن مفاجأة

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

أغلبية الأصوات .. تعرف على قرار الزمالك بشأن مدرب الفريق

موضوعات متعلقة

عرض «ما فوق الضريح» بمهرجان البحر الأحمر لأول مرة في العالم العربي

من خالد الصاوي لـ ظافر العابدين.. عرض فيلم أنف وثلاث عيون بمهرجان البحر الأحمر

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة يكشف عن شعاره وقائمة الأفلام لعام 2023.. تفاصيل

تكريم صناع فيلم وداعا جوليا في صدى البلد.. صور

يكشف عن شعاره.. مهرجان البحر الأحمر يعلن دفعة جديدة مع أفلام دورة 2023

"السينما الفلسطينية" في عدد خاص من مجلة جمعية نقاد السينما المصريين

مالمو للسينما العربية يعلن عن مبادرة صندوق دعم الأفلام في مرحلة الإنتاج

أكثر من 90 شاشة حول العالم تضيء من أجل فلسطين

ترشيحاتنا

قنوات "أون تايم سبورتس" تنقل مباريات مصر في تصفيات مونديال 2026

استقالة رئيس ديوان وزير خارجية الاحتلال بعد فشل الحكومة بإدارة الحرب

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

وزير الصحة: عودة المصابين الفلسطينيين إلى أراضيهم عقب الاستشفاء

اتجوزت ولا إيه؟.. إطلالات تكشف عشق منة فضالي لفساتين الزفاف

"الحقوني جوزي اختفى".. مفاجأة في بلاغ سيدة سوهاج عن غياب زوجها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الإبـ.ـادة.. أطفال غزة يحولون مكانا مقصوفا بمدرسة إلى منطقة ألعاب |شاهد

بالحجاب.. مي حلمي تظهر أمام الكعبة

نشرة المرأة والصحة.. رضوي الشربيني تحذر من مشروب غازي بالأسواق..عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم .. الطريقة الأصلية للكولو سلو

غيرت شكله.. عارضة أزياء ترتدي فستان أنغام بموسم الرياض

فيديو

طلاب فلسطينيون يناشدون التعليم العالي لإعفائهم من المصروفات.. فيديو

بكلمات موجعة| مفكر أمريكي شهير يهاجم بلاده لدعمها إسرائيل.. فيديو

حج الجمعيات .. التضامن تعلن موعد التقديم والشروط

سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ