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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه المنوفية يؤكد استعداد الشركة للتعامل مع الطوارئ والأزمات

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحى في المنوفية

عقد المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماعا لعدد من الادارات المعنية بالشركة للوقوف علي مدي جاهزية الأفراد والمعدات للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

 جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية وفقاً للمقاييس والمعايير العالمية .

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ووجه باختبار جميع الأجهزة والمعدات للوقوف على مدى كفاءتها لكيفية التعامل اللحظى مع الحدث، وتحديد الأولويات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما مع بدء موسم الشتاء.

وأضاف أن الهدف هو رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة وإستعدادها التام لمجابهة الأزمات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووزير الاسكان ومحافظ المنوفية ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. 
 

الأزمات والطوارئ التخطيط العمرانى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المنوفية بدء موسم الشتاء

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