عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحديث التخطيط العمراني لمدن ومراكز المنوفية

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني ، وذلك في إطار مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية لبعض مدن الجمهورية.

 جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، والمهندس ممدوح حسين رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم الدلتا، والمهندس مصطفي البخ  والمهندس محمد عمارة بإقليم الدلتا، مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة ، وممثلى عدد من المكاتب الاستشارية.

الملتقى العلمي بجامعة المنوفية يناقش دور الصناعة في دعم البحوث

محافظ المنوفية يفحص شكاوى عدد من المواطنين ويوجه باتخاذ اللازم


 رحب محافظ المنوفية بالحضور ، مؤكداً على أن هناك جهوداً مستمرة  ومتواصلة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال القائمين علي العمل بها سواء في القاهرة أو الغربية .
وخلال اللقاء ، ترأس محافظ المنوفية الاجتماع التمهيدي لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينتى شبين الكوم وأشمون ، وأشار  المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع  ما هو قائم علي الطبيعة و حدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008.
وأكد محافظ المنوفية علي التعاون والتنسيق الكامل من خلال إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة مع السادة المسئولين بالهيئة العامة للتخطيط العمراني للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات لتنفيذ هذا المشروع الهام الذي سيعود بالنفع علي أهالينا بمدينتى شبين الكوم وأشمون.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية احتياجات المواطنين اشتراطات البناء الهيئة العامة للتخطيط العمراني التخطيط العمرانى الملتقى العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ على الكاف بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

كذب في كذب.. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

ترشيحاتنا

بقذيفة الياسين 105 وتاندوم.. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة

النواب يوافق على تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا بين مصر وكندا

رقم صادم.. جيش الاحتلال يكشف عدد الهجمات على غزة منذ بدء الهجوم البري|فيديو

محمد صلاح على رأس التشكيلة المثالية لـ الجولة 12 بالدوري الإنجليزي

القاهرة الإخبارية: مباحثات مصرية أمريكية للتهدئة فى غزة والإفراج عن المحتجزين

متى شهر جمادى الأولى 2023 ؟.. الإفتاء تستطلع هلاله مساء اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صيفية.. هيدي كريم تستعرض رشاقتها | شاهد

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

تصميم أنيق.. شاهد عارضة أزياء بفستان نانسي عجرم في موسم الرياض

فيديو

أزمات النجوم| نجاة سهر الصايغ وجراحة لحورية فرغلي وياسمين رئيس في المستشفى

تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ