عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الملتقى العلمي بجامعة المنوفية يناقش دور الصناعة في دعم البحوث

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فى فعاليات الجلسة الحوارية الثانية ضمن فعاليات ملتقى البحث العلمى والصناعة.. شراكة من أجل المستقبل .

والذى أقيم تحت رعايته وحضوره وشارك فى افتتاح فعاليات الملتقى اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية و محمد موسى نائب المحافظ، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث ولفيف كبير رجال الصناعة، وأكاديمية البحث العلمى ووزارة البيئة والهيئة القومية للثروة المعدنية ووزارة الاتصالات وشركات العربى واتحاد الصناعات المصرية ونقابة المهندسين والأطباء وشركات سايلو فودز وسمارت فولتا ومدكور ومجموعة سيجما وجهاز شئون البيئة ومركز البحوث الطبية والطب التجددى وجهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظة وجامعة الأهرام الكندية والشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية ورئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات وعمداء الكليات.

محافظ المنوفية يفحص شكاوى عدد من المواطنين ويوجه باتخاذ اللازم

رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يفتتحان يوم الصناعة بحضور خبراء

أكد رئيس الجامعة أن الملتقى شهد جلستان حواريتان على مدار اليوم حيث ناقشت الجلسة الحوارية الثانية تمويل المشروعات البحثية، مؤكدا على أهمية مساعدة أعضاء هيئة التدريس والباحثين من أبناء الجامعة فى تطوير برامج بحثية هادفة تتسق مع رؤية الجامعة ورسالتها وأولوياتها وخطتها الاستراتيجية وتتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وتحقيق أهدافها التنموية الشاملة، والارتقاء بمستوى البحث العلمي بالجامعة من خلال تحقيق معايير ضمان الجودة فى الأنشطة البحثية، والسعى لتقدم الجامعة فى التصنيف العالمى وذلك من خلال دعم وتشجيع النشر فى الدوريات العالمية.

حاضر فى الجلسة الحوارية الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وتحدث عن دور أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى أحداث التنمية التكنولوجية والاقتصاد المعرفى بالمجتمع المصرى، والدكتور عمرو رفاعى مؤسس شركة الرفاعى للخدمات الهندسية وأستاذ مساعد بقسم الهندسة الكيميائية جامعة القاهرة ألقى محاضرة عن تثمين المخلفات الصلبة فى مصر والوضع الحالى فى مصر والعالم وكيفية استغلال المخلفات، كما تحدث المهندس على جمعه النادى مدير النشاط الإبداعى بمصانع وشركات العربى عن تبنى المشروعات الهندسية فى الحاضر ونظرة مستقبلية لصناعة المشاريع ومشاركة طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية فى المسابقات التى تنظمها المجموعة وكيف تفوق العديد منهم فى حل الكثير من المشاكل التى تواجه الشركة وتقديم حلول مبتكرة بأقل التكاليف، واختتم الدكتور حسين الدرس نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيجما جروب فعاليات الجلسة الحوارية الثانية باستعراض دور الصناعة فى دعم البحث العلمى ودور الجامعات والمراكز البحثية فى دعم الصناعة.

اتحاد الصناعات المصرية أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي الجلسة الحوارية الدكتور أحمد القاصد المشروعات البحثية المشروعات الصغيرة المنوفية رئيس جامعة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ على الكاف بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

كذب في كذب.. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي : حريصون على دعم التنمية في أفريقيا

أزمات النجوم.. نجاة سهر الصايغ.. وجراحة لحورية فرغلي وياسمين رئيس في المستشفى

استشهاد 7 فلسطينيين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات

وصول 4 طائرات إلى مطار العريش الدولي محملة بالمساعدات للفلسطينيين

لا تيأس إن تأخر الفرج.. علي جمعة يكشف مناقب الصبر وأنواعه

جيش الاحتلال يعلن اعتقال 36 فلسطينيا في الضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رأسه نصف طن| حزب الله يهدد إسرائيل بسلاح فتاك ويكشف عن صوره

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

تصميم أنيق.. شاهد عارضة أزياء بفستان نانسي عجرم في موسم الرياض

15 صورة من مسرحية الحفيد بعد انضمام سما إبراهيم

فيديو

تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

كنت ملحدا وعملت حاجات غلط.. أسرار يكشفها نيقولا معوض لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ