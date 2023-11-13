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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنصورة تستضيف المؤتمر العلمي السنوي الثامن والعشرين للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

استضافت كلية الصيدلة جامعة المنصورة هذا العام ولأول مرة المؤتمر العلمي السنوي للإتحاد المصري لطلاب الصيدلة في نسخته الثامنة والعشرين في إطار دعم جامعه المنصورة لافكار الطلاب وتحقيقا لرؤية مصر 2030 في خلق جيل قادرا علي الارتقاء بالجمهورية الجديدة ومواكبة التطورات السريعه ومتطلبات سوق العمل .
جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعه المنصورة،  الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب ورياده كلا من  الدكتورة منال عيد عميد كليه الصيدلة و   الدكتورة رشا فتحي بروه وكيل كليه الصيدله لشئون التعليم والطلاب و اشراف الدكتورة يسرا محمد الفار مدير برنامج الفارم دي ورائدة مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعه المنصورة  .     كما جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عيد عميد كليه الصيدلة  و الدكتورة ماجدة نصر نائب رئيس جامعه حورس وعميد كلية الصيدلة و الدكتور حسن عتمان نائب رئيس جامعه المنصورة لشئون التعليم والطلاب الاسبق، والدكتورة ناهد العناني عميد كليه الصيدلة جامعة المنصورة الجديدة، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة ، سعد عبد الوهاب مدير الادارة المركزية، الدكتور خالد بشير وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية،  الدكتور هاني قناوي وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة مني راشد ممثل عن نقابة الصيدلة وأمين الصندوق، رؤساء الاقسام العلمية و مديري البرامج والوحدات، الدكتور محمد شعبان رئيس الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة.
وأكدت الدكتورة منال عيد أن المؤتمر تكمن قيمته هذا العام في انه يسلط الضوء على مجالات مختلفة ومتنوعة في مجال الصيدلة، مما يساهم في خلق جيل واعي ومثقف من شباب الصيادلة وتعد هذه النقطه المحوريه من النقاط الاساسية في الارتقاء بمهنة الصيدلة وتصنيع الدواء مما يساهم بشكل ايجابي وفعال في الارتقاء بالجمهورية الجديدة. 
وأشارت الدكتورة رشا فتحي بروه إلى  أن هذه المؤتمرات تعد بمثابة إكتشاف للمواهب العلميه ومواطن النبوغ والقدرات الابداعيه لدى الطلاب المتميزين بالجامعات المصريه وفرصة لتبادل الخبرات والثقافات عبر الاجيال.
وأوضحت أنه نظرا لما تمثلة الجمعية العلمية ككيان ذو تأثير مجتمعي وايمانا بدورهم البارز في مناقشة القضايا المجتمعية ومن ثم التوعيه فسوف يتبني المؤتمر هذا العام احد اهم القضايا الموثرة علي الشباب وهي الصحة العقلية وعلاقتها بالادمان. 
و أشارت الدكتورة يسرا الفار إلى مشاركة سبعة وثلاثون جامعة تقدموا للمشاركة معنا في المؤتمر بنسخته الثامنة والعشرين ممثلين بأكثر من 650 طالب وطالبة من جميع أنحاء الجمهورية.  
وأضافت اان الملتقي العلمي المتميز يتضمن عدد من الفاعليات المتميزه علي هامش محاضرات المؤتمر وهي 
Career summit أول قمة مهنيه تضم احدي عشر مؤسسة علمية وصيدلية 
Hikma pharmaceuticals, anvil academy, circles association, EVA pharma, EPICO, Doppelherz, MEDUO, Nano gate Egypt, Ipsos, MEDICA and Hamza pharmacy
كما يتضمن المؤتمر EPSF model وببساطة يمثل هذا نموذج محاكاه ل قمة المناخ cop 28 المزمع عقده في شهري نوفمبر وديسمبر وذلك لمناقشة التغيرات المناخية ومالها من تأثير كبير في حياة الافراد .
وبما ان الجمعية العلمية تتميز بكونها رائده في برامج التبادل الطلابي student exchange program فالملتقي هذا العام سوف يشهد sep festival في ساحة كلية الصيدلة وذلك لنشر ثقافة التبادل الطلابي واهمية تبادل الثقافات والخبرات بين الدول المختلفه العربيه والاجنبية مما بيكون له من عظيم الاثر في بناء شخصية الطلاب وتطور مهاراتهم بل وايضا كوسيلة لجذب الطلاب الوافدين تحقيقا لرؤيه مصر 2030 وتماشيا مع توجهات الجمهورية الجديده. 
واخيرا وليس اخرا فكليه الصيدلة علي هامش المؤتمر سوف تستضيف الجمعيه العمومية بجلستها الثانية والثمانين للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة وذلك لعرض ومناقشة خطة الجمعية للعام الجديد. 
ومما هو جدير بالذكر ان المؤتمر هذا العام يشمل تقديم عدد من ورش العمل للطلاب لتأهيلهم لسوق العمللاومنها LinkedIn CV writing, interviewing skills وغيرها ولتوطين الروح التنافسية والابداعية للطلاب ولاضافه روح من البهجه والالفه بينهم سيتم اقامه عدد من المسابقات في مجالي البحث العلمي وكذلك community pharmacy وذلك لترسيخ ثقافة البحث العلمي.

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الجمهورية الجديدة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة جامعة المنصورة الجديدة رؤية مصر 2030

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