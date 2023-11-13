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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يكرم رئيس مركز ومدينة سنورس لبلوغه سن المعاش

محافظ الفيوم أثناءالتكريم
محافظ الفيوم أثناءالتكريم

كرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، لبلوغه السن القانونية للمعاش، بمنحه شهادة تقدير، وميدالية المحافظة التذكارية، ومصحفاً للقرآن العظيم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، ورؤساء مراكز ومدن المحافظة المختلفة.

أكد محافظ الفيوم، خلال فعاليات التكريم، بأنالمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، الذي يتم تكريمه ـ اليوم ـ لبلوغه السن القانونية للمعاش، كان نموذجاً للقائد الناجح، ومثالاً للأمانة والنزاهة والشرف، وأدى عمله بالذمة والصدق، وعمل فى منتهى الإخلاص، وشهد له الجميع بالكفاءة والجدية  والتفاني في العمل وحسن الآداء، متمنياً له التوفيق ودوام التقدم فى حياته المقبلة.

وأشار المحافظ، إلى أن هذا التكريم هو تقدير لما قدمه من عطاء دون كللٍ أو ملل، على مدار سنوات حياته المتعددة في العمل بالمحليات، واستجابته السريعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإخلاصه في تنفيذ برامج التنمية، لافتاً إلى أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للإحتفاء بهم والإعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد، مطالبًا أن يكون هذا التقليد مثالاً يحتذى به ونموذجاً للوفاء والتقدير.

ومن جهته، أعرب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، عن بالغ شكره، للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على هذا التكريم الذي يعبر عن رقي إنسانيته، وفيض فضله، مؤكداً أن هذا التكريم بالنسبة له هو خير ختام، لمسيرته العملية بالقطاع الحكومي.

الجدير بالذكر، أن محافظ الفيوم، كلف الأستاذ محمد فتحي إمام، للقيام بالعمل رئيساً لمركز ومدينة سنورس، خلفاً للأستاذ محمود هاشم، متمنيًا له دوام التوفيق في عمله الجديد، واستكمال منظومة التطوير بمدينة وقرى سنورس.

محافظ الفيوم يوجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يزور فرع هيئة قضايا الدولة لبحث سبل التعاون المشترك

 

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