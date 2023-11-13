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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

الأسهم السعودية
الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسى اليوم منخفضًا 43.89 نقطة ليقفل عند مستوى 10789.75 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.


بلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 221 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.


كانت أسهم شركات التطويرية الغذائية، والباحة، وعناية، والأصيل، وجاكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسلاك، وسينومي ريتيل، وأنابيب، ولومي، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و5.20%.


فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وسينومي ريتيل، وشمس ، وأديس هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والراجحي، وسال، وسينومي ريتيل هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 688.13 نقطة ليقفل عند مستوى 22528.32 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

السعودية مؤشر الأسهم السعودية الأسهم المتداولة ريال وق الأسهم السعودية

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