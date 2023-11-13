الجمعة البيضا.. حماية المستهلك يوجه نصائح للمواطنين خلال موسم التخفيضات

وجه جهاز حماية المستهلك نصائح للمواطنين خلال فترة موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، المزمع إطلاقها خلال الأيام المقبلو، وذلك حفاظا عليهم من الغش، جاءت كالتالي:

أولا: يجب أن يكون السعر المُعلن للمنتج شامل الخدمة والضريبة

ثانيا: يلتزم التاجر أو مُقدم الخدمة بأن يُعلن عن سعر السلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك شامل الخدمة و الضريبة

و يعتبر (غير ذلك) مُخالفة لقانون جهاز حماية المُستهلك رقم 181 لسنة 2018.

فى حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أى خط أرضى.

عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.

إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753.

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابى – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد

مليء استمارة شكوى جهاز حماية المستهلك في اي مكتب بريد

إرسال شكوى عن طريق الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك أو تطبيق أندرويد أو "أي أو أس".