مياه الفيوم: اجتماع موسع لقطاع الصرف الصحي لمراجعة استعدادات استقبال موسم الأمطار

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، على استمرار قيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية لمحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي والتطهير الدائم لشبكات الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة وصيانة سيارات ومعدات وآلات كسح مياه الأمطار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس محمد عبد الجليل النجار بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، بحضور الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة ومهندسي القطاع لمتابعة مدى الجاهزية والاستعداد لاستقبال موسم الأمطار

وأوضح النجار أن تلك الإجراءات تأتي في ضوء تكليفات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان التي تنص على ضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة والانتهاء من تطهير وصيانة جميع شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

وأضاف أن الاستعدادات تشمل وضع خطط لتمركز المعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة علاوة على التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها و رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.