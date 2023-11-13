استمرار قوافل المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين الخيرية لدعم قطاع غزة.. فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد استمرار قوافل المساعدات الإنسانية لمؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني لدعم قطاع غزة.

وقالت الإعلامية غزة مصطفى، إن مؤسسة أبو العينين دائما تتصدر المشهد في كل الظروف التي يحتاجها الوطن، لافتة إلى أن مؤسسة أبو العينين الخيرية والتحالف الوطني يواصلون إمدادات قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة لأهالي غزة.

أوضح التقرير أن القافلة تحركت صباح اليوم إلى معبر رفح المصري تمهيدا لعبورها إلى قطاع غزة تلبية لنداء الشعب الفلسطيني عقب الحرب التي يشنها عليهم الكيان الصهيوني.

وأكد التقرير أن المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة لأهالي غزة لم ولن تتوقف حتى وإن طال الزمن.