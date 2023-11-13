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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة البريطانية تعلن نهج ديفيد كاميرون تجاه الصين والشرق الأوسط

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد كاميرون

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين عن السياسة التي سيتبعها وزير الخارجية الجديد ديفيد كاميرون الذي تولى منصبه اليوم خلفا لجيمس كيفرلي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين، إن وزير الخارجية الجديد ديفيد كاميرون سيلتزم بنهج الحكومة الحالي تجاه التحديات العالمية، ومنها ما يتعلق بالصين والصراع في الشرق الأوسط، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف المتحدث سوناك في مؤتمر صحفي: "بكل وضوح، رئيس الوزراء ووزير الخارجية متفقان على مواصلة نهجنا إزاء الصراع بين إسرائيل وغزة".

وفيما يتعلق بالسياسة البريطانية تجاه الصين، أكد المتحدث أنه المملكة المتحدة ستواصل نهجها الثابت تجاه الصين.

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