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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

14 استشهدوا وابنتي حُرقت.. والد أحد الأطفال المصابين بمصر يكشف تفاصيل مؤلمة

والد أحد الأطفال
والد أحد الأطفال المصابة

قال والد الطفلة مروة، إحدى الطفلات المصابات بفلسطين من القصف إن ابنته لديها 5 سنوات، وتعرضت لحروق كبيرة في الجسم، وخضعت لأكثر من عملية جراحية من أجل إنقاذها، موجهًا الشكر لجمهورية مصر العربية على حسن الاستضافة، وعلاج ابنته، بعد القصف في قطاع غزة.

 

تفاصيل مروعة في إصابة ابنته 

وأضاف والد مروة، خلال لقاءات خاصة لبرنامج الحياة اليوم من داخل مستشفى العريش، عبر قناة الحياة، أنه يزور مصر لأول مرة، وكان سعيدا للغاية بالتواجد داخل مصر، وحسن الاستضافة الكبيرة التي وجدها من قبل الشعب المصري ومن قبل المسؤولين داخل مصر. 

 

وتابع: "أنا عمري ما شفت حد بيتكلم معانا وحش، وهما دول المصريين، بيعملوا كل حاجة عشان خاطر فلسطين، والأطباء بيجوا لمستشفى العريش من مناطق بعيدة عشان خاطر الجرحى الفلسطينيين". 

 

واستكمل أن إصابة مروة جاءت ضمن قصف على منزل به 16 فردا، استشهدوا بالكامل فيما عدا ابنته وابن أخيه محمد، وتعرضت إلى حريق في جسدها، "وسايب ابني في غزة لسه، الناس فاكرة أن إسرائيل بتقتل المقاومة، ولكن هما بيقتلوا أطفال وشيخ ونساء وبس". 

 

وواصل: “الرئيس عبد الفتاح السيسي على راسنا من فوق، ومفيش مسؤول قصر معانا، ومدير المستشفى بيمر علينا كل يوم مرتين، ومفيش تهجير للفلسطينيين، ومش هنسيب أراضينا مهما حصل”. 

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