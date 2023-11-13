رئيس جامعة المنوفية: توفير مجموعة متميزة من الخدمات العلاجية بالعيادات الخارجية

عقد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا لبحث سبل زيادة وتفعيل الخدمات التي تقدمها كلية طب الأسنان في النهوض بالعملية التعليمية و الرعاية الصحية وخدمة المجتمع ، وتحقيق الاستفادة القصوي من إمكانات الكلية.

وحضر الاجتماع الدكتور صلاح حجازي عميد كلية طب الأسنان، والدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف مدحت مدير عام الإدارة الطبية، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة ووفاء عزب امين عام الجامعة المساعد وصفاء الدهشان مدير عام شئون أعضاء هيئة التدريس .

وأشار إلي أن الاجتماع ناقش وضع لائحة مالية وإدارية للعيادات الخارجية بكلية طب الأسنان بالاضافة إلي وضع لائحه العلاج بأجر بالكلية، وتشغيل أحدث جهاز أشعة مقطعية مخروطية لتشخيص أمراض الأسنان والوجه والفكين.

وأضاف أنه تم خلال الإجتماع مناقشة وضع آلية لإستقبال وعلاج حالات اورام و جراحات الوجه والفكين، والعيوب الخلقية في الوجه والفكين بالتعاون مع كلية طب الاسنان وكلية الطب وأعضاء هيئة التدريس باقسام جراحة التجميل والأورام وجراحة الأطفال وعلاج الأورام النووي والاشعاعي .

وأوضح أن إنشاء العيادات الخارجية يأتي في إطار إيمان الجامعة بأهمية تقديم الرعاية الصحية المتميزة لأبناء المحافظة ودور الجامعة في تدريب طلاب وأطباء امتياز طب الأسنان ، مشيرا إلي ان العيادات ستوفر مجموعة متميزة من الخدمات العلاجية والوقائية كما توفر العلاجات الجراحية لحالات الفم والأسنان التي تتطلب التدخل، مثل قلع الأسنان وزراعة الأسنان .