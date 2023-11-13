بروتوكول تعاون بين مياه الفيوم ومديرية التعليم لتنفيذ أنشطة توعوية بـ150 مدرسة

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم تحت رعاية منظمة اليونيسيف ضمن مشروع صحتهم مستقبلهم لتنفيذ انشطة توعية لعدد ١٥٠ مدرسة ابتدائية بمحافظة الفيوم

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة اليونيسيف، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والدكتور ريمون شكري المسؤول الميداني بمنظمة اليونيسيف ورحاب عريق وكيل المديرية ومديري الادارات التعليمية غرب وشرق واطسا وطامية، الذي يهدف الحفاظ علي مياه الشرب ، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والنظافة الشخصية والعامة ، والتغذية الصحية السليمة ، والتغيرات المناخية.

وشهد الاجتماع استعراض الأنشطة التي تم تنفيذها بإجمالي ٢٨٨ نشاطا متنوعا ما بين ندوات توعية وورش رسم وندوات بطابور الصباح وتنظيم معسكرات ولصق بوسترات ولافتات توعية وإقامة المسابقات وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب ،علاوة على تزويد المدارس بالادوات والخامات المساعدة في تنفيذ الأنشطة.

وأكد النجار خلال الاجتماع، أهمية رفع الوعي المائي لطلاب المدارس كونهم صناع المستقبل وأمل مصر الواعد في مواجهة التحديات المائية وزرع السلوكيات المائية الصحيحة وإكسابهم المهارات والاساليب السليمة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية وأثرها على مواردنا المائية.

وأعرب النجار عن بالغ سعادته بالتعاون المثمر والبناء مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم واليونسيف وكافة الجهات الشريكة من أجل نشر ورفع الوعي المائي والحفاظ على كل قطرة ماء من الاهدار.