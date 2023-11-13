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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

12.60 جنيه| التموين: لدينا مخزون إستراتيجي من السكر آمن تماما.. فيديو

السكر
السكر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن موسم القصب والبنجر يبدأ في شهر ديسمبر.

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وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قاربنا على بداية موسم جديد، وشركات كثيرة مع دخول شهر رمضان تقوم بزيادة حجم المخزون من السكر لأنه يدخل في مكونات كثيرة من السلع الغذائية".

 

لدينا مخزون إستراتيجي

 

وأشار: "بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم"، موضحا: "الشركات تقوم بتخزين السكر من أجل مخزون آمن استعدادا لشهر رمضان"، مؤكدا: "لدينا مخزون استراتيجي من السكر آمن تماما".

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع،: "سعر السكر في المنظومة التموينية 12.60 جنيه"، مشيرا: "لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 90%، والدولة استوردت 100 ألف طن سكر لسد الفجوة الحالية في الأسواق".

واسترسل عشماوي: "وزير التموين وجه بتداول السكر على منصة بورصة السلع.. ويتم طرح 20 ألف طن سكر في كل جلسة على المنصة".

ولفت: "تم طرح ما يصل من 20 ألف طن سكر في كل جلسة تتم في البورصة المصرية للسلع بما يقرب من 80 ألف طن يتم طرحها شهريا"، موضحا: "السكر موجود في كل محافظات الجمهورية ولكن هناك تفاوتا في الأسعار"، مؤكدا: "هناك أجهزة رقابية لضبط الأسعار في الأسواق".

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