12.60 جنيه| التموين: لدينا مخزون إستراتيجي من السكر آمن تماما.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن موسم القصب والبنجر يبدأ في شهر ديسمبر.

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قاربنا على بداية موسم جديد، وشركات كثيرة مع دخول شهر رمضان تقوم بزيادة حجم المخزون من السكر لأنه يدخل في مكونات كثيرة من السلع الغذائية".

لدينا مخزون إستراتيجي

وأشار: "بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم"، موضحا: "الشركات تقوم بتخزين السكر من أجل مخزون آمن استعدادا لشهر رمضان"، مؤكدا: "لدينا مخزون استراتيجي من السكر آمن تماما".

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع،: "سعر السكر في المنظومة التموينية 12.60 جنيه"، مشيرا: "لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 90%، والدولة استوردت 100 ألف طن سكر لسد الفجوة الحالية في الأسواق".

واسترسل عشماوي: "وزير التموين وجه بتداول السكر على منصة بورصة السلع.. ويتم طرح 20 ألف طن سكر في كل جلسة على المنصة".

ولفت: "تم طرح ما يصل من 20 ألف طن سكر في كل جلسة تتم في البورصة المصرية للسلع بما يقرب من 80 ألف طن يتم طرحها شهريا"، موضحا: "السكر موجود في كل محافظات الجمهورية ولكن هناك تفاوتا في الأسعار"، مؤكدا: "هناك أجهزة رقابية لضبط الأسعار في الأسواق".