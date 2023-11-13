مثل الدولار.. تعليق ناري من أحمد موسى على أسعار السكر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك شكاوى عديدة من المواطنين بسبب أسعار السكر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "كنت داخل عند الجوازات قبل ما أسافر السعودية، وكان فيه طابور، وبعض الركاب شافوني في المطار، لقيتهم قابلوني، وسألوني على السكر، وإنهم مش لاقيين سكر".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الناس اشتكوا من أنه مفيش سكر"، لافتا: "لقيت بورصة أسعار للسكر ناس بتقول 47 جنيه وناس بتقول 43 جنيه".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "لدينا أسعار متفاوتة للسكر حاليا، والأسعار المتفاوتة تخلق السوق الموازية"، لافتا: "السكر حاليا مثل الدولار لديه سوق موازية".