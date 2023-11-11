كفاية إجرام .. أحمد موسى: موقفنا العربي واحد لدعم للقضية الفلسطينية

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض لبحث الأوضاع بقطاع غزة وبمشاركة الرئيس السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لدينا موقف عربي واحد لدعم القضية الفلسطينية وهذا ظهر في كلمات القادة بالقمة العربية الإسلامية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الدول العربية تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ويجب توقف القتل والدم ويجب إنقاذ الشعب الفلسطيني".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" البيان الختامي للقمة أدان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بجرائم الحرب والمجازر الهمجية والوحشية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية طالب مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان على غزة ".