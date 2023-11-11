السفير محمد حجازي: انعقاد القمة العربية الإسلامية مهمة في ظل مأساة قطاع غزة

قال السفير محمد حجازي ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن انعقاد القمة العربية الأسلامية حدث هام للغاية في ظل المأساة التي يعيشها قطاع غزة ، موضحا أن القاضية الفلسطينية في قلب كل قائدة عربي وسياسي .

وتابع السفير محمد حجازي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن هناك اتفاقا بين زعماء الدول الاسلامية على وقف اطلاق النار في قطاع غزة ، وادخال المساعدات للقطاع ، لايقاف مخطط التهجير القسري لأهالي غزة ، وحماية المدنيين .

وأردف " حجازي " ، أن تاريخ ١١ نوفمبر سيكون هام جدا في تاريخ القضية الفلسطينية لمنظومة العمل الدولي بقيادة عربية واسلامية .

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 في فعاليات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض؛ بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.