تسليح المقاومة واعتبار الجيش الإسرئيلي منظمة إرهابية.. 3 مطالب عاجلة بقمة الرياض

انطلقت اليوم أعمال القمة العربية الإسلامية، بشأن الأوضاع في غزة، بعد أكثر من شهر على اشتعال الصراع.

وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح أعمال القمة، أن المملكة العربية السعودية تجدد رفضها لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الفلسطينيون، مؤكدا رفض الرياض للحرب على غزة ومطالبة بالوقف الفوري للاعتداءات والإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية.

قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، إن الشعب الفلسطيني يمر بما لا تتحمله طاقة بشرية، وقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما من شأنه إيقاف جرائم الحرب والمجازر المرتكبة باسم الدفاع عن النفس أو وضع حدا لهذه الحرب العدوانية.

وتساءل، بعدما شهدنا قتل الأطفال والشيوخ والنساء بالجملة والمعاناة الإنسانية: إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي؟ وإلى متى سيسمح لها بضرب كافة القوانين الدولية عرض الحائط في حربها الشعواء التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين"، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات.

جرائم الاحتلال لا تنتهي

وتساءل كيف أصبح قصف المستشفيات أمرا عاديا؟ ويتم إنكاره واتهام الضحايا بداية ثم يبرر بوجود أنفاق تحتها ثم يصبح أمرا لا حاجة لتبريره بعد تبلد المشاعر وتعود الأعين على مشاهدة المآسي، مشددا على أن ما يحدث أمرا غير مسبوق، ووجدنا أثناء حصار غزة وأثناء الحرب ارتفاعا ملحوظا في معدلات المناعة لدى بعض الدول التي تدعي حماية القانون الدولي والنظام العالمي، وصمتوا على قتل الأطفال والنساء، وكذلك قصف المستشفيات دون أن يؤثر فيهم.

وتابع: وصل الأمر إلى رؤية جثث الأبرياء وهي تنهشها الكلاب ولا تحرك هذه الدول ساكنا، مشددا على أن النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا حين يسمح بتبريرها، من كان يتخيل أن المستشفيات سوف تقصف علنا في القرن الـ 21 ، وعائلات بأكملها ستمحى من السجلات بعد مقتلهم في قصف عشوائي، وشعب كامل يجبر على التهجير القسري ويرافق ذلك تصريحات عنصرية لقادة إسرائيليين لا يستنكرها قادة الدول الحليفة لهم".

وطالب أمير قطهر بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإدخال المساعدات إلى غزة، وإيقاف جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف المسشفيات والمعابد والمساجد والمدارس وسيارات الإسعاف بصورة وحشية لم تشهدها التاريخ، مؤكدا أن الكلمات باتت عاجزة عن وصف ما يجري في غزة مع الاستهدافات الوحشية بحق المدنيين.

وأضاف أردوغان، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية، المنعقد اليوم في الرياض ، أن إسرائيل تحاول الانتقام لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء ولا يمكننا قبول ذلك، والمجتمع الدولي صامت تجاه ما يجري في قطاع غزة.

الجنون أصاب الجيش الإسرائيلي

وأكد أردوغان أن تركيا أرسلت 10 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية عبر مطار العريش إلى غزة، بمساعدة إخوتنا المصريين، ولا يمكن تفهّم حالة الجنون الإسرائيلية تحت أي ذريعة، مشددا على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية والوقود إلى جميع المؤسسات الفلسطينية وخاصة المستشفيات دون توقف.

وطالب الرئيس التركي، دول العالم الإسلامي بموقف موحد تجاه ما يجري في قطاع غزة، وطالب أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضرورة الكشف عن الاسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل، مشدد على أن القدس دائما خط أحمر لنا.

وأشار إلى أن حوالي 73% ممن فقدوا أرواحهم من النساء والاطفال في غزة والضفة، وأن من يسكت على الظلم شريك فيه على قدر المساواة، وأن الولايات المتحدة والغرب يدّعيان حقوق الإنسان لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل، ولم يدعوَا حتى لوقف إطلاق النار"، مشددًا على ضرورة أن تستمر المساعدات الإنسانية دون توقف وأن يتم إيصال الوقود إلى المستشفيات.

وأوضح أردوغان أن "غزة التي حُرمت من المساعدات الإنسانية تشبه جهنم، ويجب أن نبذل جهودا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها"، مؤكدًا ضرورة النظر في جرائم إسرائيل من قبل مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن الأولوية القصوى الأن هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحا أن إسرائيل انتهكت القوانين الدولية الإنسانية في غزة، واستخدمت القنابل المحظورة دولياً، مشددا على ضرورة إخراج القوات الإسرائيلية من غزة.

وأضاف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية، أن أمريكا دخلت الحرب في غزة لصالح إسرائيل، وترسل الأسلحة يوميا، مشددا على أنه يجب العمل للضغط على إسرائيل وأمريكا لوقف الحرب في غزة، داعيا لفك الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات، خاصة أن المنظمات الدولية غير قادرة على ممارسة دورها في غزة.

تسليح المقاومة والفلسطينيين

وأوضح أن عمليات التهجير الإسرائيلية للفلسطينيين جرائم حرب، داعيا إلى تسليح الدولة الإسلامية للشعب الفلسطيني لمواجهة الكيان الصهيوني، وعلى أهمية مقاطعة التجارة والتعاون مع الكيان الصهيوني ومقاطعة البضائع الإسرائيلية". مشددا على أن تسليح الشعب الفلسطيني والمقاومة هي الحل الوحيد.

وأكد رئيسي على أن الحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر، وعلينا التصدي لإسرائيل والحل الوحيد هو المقاومة، والمقاومة في غزة حققت مكاسب كبيرة وعلى الشعوب المسلمة أن تعتبر ما يجري مخزيا لها، وأنه حال أن اجتماع اليوم لم يسفر عن اتخاذ خطوات سيؤدي ذلك إلى خيبة أمل لدى الشعوب الإسلامية"، داعياً الدول الإسلامية إلى تصنيف "الجيش" الإسرائيلي منظمة إرهابية".

وأوضح أن المشاكل الخاصة بالأمة الإسلامية هي الوحدةن ويجب اتخاذ قرار تاريخي وحاسم بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، ومن شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام، واليوم هو يوم انتصار الدم على السيف، والكيان الصهيوني ينتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه على غزة.

وأشار إلى أن أغلب الضحايا من النساء والأطفال وإن قتل المدنيين وقصف المستشفيات من مظاهر جرائم إسرائيل، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي الآمرة والمتآمرة في هذه الحرب، وهي التي تشجع الكيان الصهيوني على إجرامه في غزة وهي دخلت الحرب إلى جانب اسرائيل، وتفتح لها المجال للبطش بسكان غزة، وترسل لها شحنات الأسلحة".

وشدد على أنّ كل المفاسد تأتي من الولايات المتحدة التي تلغي القوانين الدولية وتشعل الفتن في العالم، فيما يجب أن نمسك بزمام الأمور في ساحاتنا"، مشيراً إلى أنّه "لولا مواجهة المقاومة في غزة ولبنان للاحتلال لكانت إسرائيل نقلت الحرب إلى الدول العربية والإسلامية".

وطالب رئيسي بوقف القصف الاسرائيلي على المدنيين والمستشفيات في غزة، ورفع شامل للحصار عن القطاع، وفتح معبر رفح من دون قيد أو شرط.