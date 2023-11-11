تحقيق دولي وممارسات من العصور الوسطى| السيسي يوجه رسائل شديدة اللهجة من القمة العربية: "المواجهات العسكرية تتوسع"

القمة العربية الإسلامية الطارئة.. عقدت اليوم السبت 11 من نوفمبر الجاري، قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية غير عادية وذلك بالعاصمة السعودية الرياض، لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وشارك في القمة العربية الإسلامية الطارئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تأتي مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

قتل الفلسطينيين يستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركتة في القمة العربية الإسلامية الطارئة المشتركة: “أتوجه بخالص الشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة هذه القمة غير العادية في هذه الظروف الاستثنائية".

وتابع السيسي: "والذي يمر فيها الوقت ثقيلًا على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يعانون من القتل والممارسات غير الإنسانية التي تعود إلى العصور الوسطى والتي تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية”.