الرئيس السيسي يحذر من تخاذل العالم تجاه وقف الحرب على غزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر حذرت مرارا وتكرارا من التخاذل عن وقف الحرب على غزة لانه ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، مهما كانت محاولات ضبط النفس.

ووجه "الرئيس السيسي" خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة، نداء إلى القوي الدولية الفاعلة، قائلا: مصر والعرب سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات، والآن تأتي مسئوليتكم في الضغط الفعال لوقف نزيف الدم الفلسطيني على الفور.

وشدد على أهمية أعطاء الحقوق لأصحابها، لكونه الحل الوحيد لحدوث سلام، متابعا: يجب أن يتحد العالم كله لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.