أردوغان: أرسلنا مساعدات إنسانية إلى غزة بمساعدة إخوتنا المصريين

قال الرئيس التركي، إن جيش الاحتلال استهدف المسشفيات والمعابد والمساجد والمدارس وسيارات الإسعاف بصورة وحشية لم تشهدها التاريخ.



وأكد رجب طيب أردوغان، خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة التي تعقد في الرياض اليوم السبت، أن الكلمات باتت عاجزة عن وصف ما يجري في غزة مع الاستهدافات الوحشية بحق المدنيين.



وأضاف أردوغان، أن إسرائيل تحاول الانتقام لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء ولا يمكننا قبول ذلك.

وقال الرئيس التركي أيضا، إن "المجتمع الدولي صامت تجاه ما يجري في قطاع غزة".



وأضاف أردوغان أيضا، أرسلنا 10 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية عبر مطار العريش إلى غزة، بمساعدة إخوتنا المصريين.



وتابع، لا يمكن تفهّم حالة الجنون الإسرائيلية تحت أي ذريعة.



وقال أردوغان، إنه يجب أن تستمر المساعدات الإنسانية والوقود إلى جميع المؤسسات الفلسطينية وخاصة المستشفيات دون توقف.



وأشار الرئيس التركي إلى أن العالم الإسلامي موحد إزاء ما يجري في قطاع غزة.



وطالب أردوغان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بضرورة الكشف عن الأسلحة النووية التي تمتلكها إسرائيل.

وقال أردوغان إن القدس دائما خط أحمر لنا.