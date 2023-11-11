الرئيس الإيراني: ما أسقطه الاحتلال الإسرائيلي على غزة يعادل 7 قنابل ذرية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن ما يحدث في قطاع غزة يعد من أسوأ ما يحدث في التاريخ.

ودعا الرئيس الإيراني إلى التكاتف الاسلامي في مواجهة التحديات الدولية والتوحد أمام ما يمر في المنطقة.

وذكر أن الاجتماع اليوم يدعو إلى الهبة ضد ما يحدث في فلسطين.

وشدد على الدفاع عن المسجد الاقصى ضد الاحتلال الذي يفسد في الأرض.

وذكر الرئيس الإيراني أن الدفاع عن فلسطين حق يراه العالم، فما يحدث في غزة كبير ولا يمكن السكوت عنه.

واعتبر أن الكيان الصهيوني ينتهك المقررات الدولية ويستهدف المدنيين بأسلحة محرمة دوليا، وقتل 11 ألف بريء علاوة على 3 آلاف شخص تحت الأنقاض.

وذكر أن ما تقوم به حكومة الاحتلال هي جرائم، فلا يجب السكوت عن قتل الأطفال.

ودعا الجميع إلى الاتحاد ضد العدوان، معتبر أمريكا مسئولة عن كل تلك الجرائم وأنها تدلل الاحتلال وترعاه وتحميه.

وذكر الرئيس الإيراني أن أمريكا تشجع الاحتلال على القيام بهذه الأعمال الوحشية وهذا لا يتطابق مع القواعد.

وقال إن أمريكا دخلت الحرب لصالح الاحتلال بارسالها سفنها الحربية إلى المنطقة، مضيفا أن أمريكا تدعم الاحتلال بالمليارات والسلاح يوميا.

وذكر أن حجم المتفجرات التي قام الاحتلال الإسرائيلي بالقائها على رؤوس سكان غزة يعادل سبع قنابل ذرية .

ودعا الى وقف إطلاق النار لوقف سفك دماء الأبرياء وارغام أمريكا والاحتلال على وقف ذلك، معتبرا أن المقاومة تقف حجرة عثرة أمام طموحات الاحتلال.

ودعا الرئيس الإيراني إلى مقاطعة الكيان الصهيوني ومقاطعة البضائع الاسرائيلية.

وطالب بتشكيل محكمة دولية لمعاقبة الصهاينة الذي شارك في قتل الأبرياء.

ودعا الرئيس الإيراني إلى إنشاء صندوق لاعادة اعمار غزة.

ودعا إلى يوم لتذكر المذابح الصهيونية انطلاقا من يوم قصف الاحتلال المستشفى المعمداني.

واعتبر الرئيس الإيراني ان الحل هو في قيام الدولة الفلسطينية الكاملة بطريقة ديمقراطية.

وأكد الرئيس الإيراني أن لا حل أمام الكيان في الوقت الحالي إلا في المقاومة ودعم المقاومة وأن نحي شعب غزة، وأن إيران تعترف بالمقاومة.

وانطلقت، يوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، لبحث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولدى افتتاحه القمة المشتركة، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرفض القاطع للحرب الشعواء في غزة.