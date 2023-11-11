تعقيباً على أوضاع غزة.. هاشتاج القمة العربية يتصدر منصة إكس

تصدر هاشتاج القمة العربية، تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقاً.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع تطورات الأوضاع في غزة، ومحاولات تهدئة الحرب على الاشقاء في فلسطين.

وتعقد اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، قمة عربية إسلامية مشتركة استثنائية غير عادية لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

ويشارك في القمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تأتي مشاركته في القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.