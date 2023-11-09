متى نرفع أصواتنا كمسلمين؟.. أردوغان يوجه اتهامات خطيرة لدول الغرب بسبب غزة

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الدول الغربية بالضعف في مواجهة مقتل المدنيين في غزة، داعيا الدول الإسلامية إلى إظهار الوحدة ضد تصرفات إسرائيل.

أدلى رجب طيب أردوغان، الذي كان منتقدا صريحا لأفعال إسرائيل في غزة، بهذه التصريحات اليوم الخميس، في اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي المكونة من 10 أعضاء في طشقند، أوزبكستان.

وقال أردوغان، إن “الدول والمنظمات الغربية تراقب هذه المذابح التي ترتكبها إسرائيل من بعيد لكنها أضعف من أن تدعو حتى إلى وقف إطلاق النار، ناهيك عن انتقاد قتلة الأطفال”.

وأضاف: “إذا لم نكن نحن منظمة التعاون الاقتصادي كمسلمين نرفع أصواتنا اليوم... متى سنرفع أصواتنا؟”

وقال أردوغان، إن “تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لتنفيذ وقف إطلاق النار ومنع انتشار الصراع”.