بسبب العدوان على غزة.. رئيس أركان الجيش الأمريكي يحذر إسرائيل

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال تشارلز براون، اليوم الخميس، إن التوصل إلى حل أسرع للقتال في غزة قد يساعد في الحد من الصراع.

وقال براون، إن هدف إسرائيل المعلن من حملتها العسكرية في غزة، التدمير الكامل لحركة حماس، كان “أمراً كبيراً للغاية”.

وأضاف أن “إسرائيل تركز على استهداف القيادة العليا لحماس، وهو ما قد يتحقق بسرعة أكبر”.

وقال براون للصحفيين قبل وصوله إلى اليابان اليوم الخميس، في أول تصريحات تفصيلية له بشأن الصراع المستمر منذ شهر “أعتقد أنه كلما طال أمد هذا الأمر أصبح الأمر أكثر صعوبة”.