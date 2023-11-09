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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تتهرب من الإجابة على إمكانية زيارة وفد حماس لـ بكين

صدى البلد

قال وانج وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن بكين تحافظ على تواصلها الوثيق مع طرفي النزاع في غزة، منذ اشتعال الحرب بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وتهرب وانج عند سؤاله عن إمكانية زيارة وفد رفيع المستوي من "حماس" إلي الصين خلال مؤتمر صحفي اليوم، قائلا: إن الصين تواصل بذل جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار منعا من اتساع رقعة الصراع إلي مناطق أخري حسبما ذكرت شبكة “جلوبال تايمز” الصينية.

وكانت الصين في وقت سابق قد رفضت إدانة طوفان الأقصى، وطالبت بحل الدولتين، ما تسبب في غضب السفيرالإسرائيلي في بكين، وطالب الصين باختيار  التوقيت المناسب للإدلاء بمثل هذه التصريحات.

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