أحمد موسى عن تخفيض الإنفاق على الدعاية الانتخابية في حملة السيسي: قرار حكيم

علق الإعلامي أحمد موسى، على إعلان الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بتخفيض أوجه الإنفاق على الدعاية الانتخابية لخدمة القضية الفلسطينية .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية بدأت يوم الخميس الماضي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" قرار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بتخفيض أوجه الانفاق على الدعاية الانتخابية وتوجيه التبرعات لدعم الأشقاء في فلسطين هو قرار جيد وإجراء حكيم".

وفي سياق متصل، استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من الكيانات الشبابية.

وكان في استقبال الوفد، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحبا بزيارتهم لمقر الحملة.

وأشاد المستشار محمود فوزي، بدور الكيانات الشبابية الفعال في المجتمع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماما بالغا بالشباب وبتمكينهم، كما حققت العديد من الإنجازات رغم التحديات التي تواجه البلاد.

ومن جهتهم، قال وفد الكيانات الشبابية، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قدم مشاريع غير مسبوقة للشباب، فضلاً عن الحرص على تمكينهم في المناصب القيادية، لذا هم حريصون على تعزيز الوعي لدى الشباب بإنجازات القيادة السياسية، وضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات.