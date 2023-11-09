عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"المصريين الأحرار": ترحيب كبير بقرار حملة السيسي بتخفيض الإنفاق لخدمة القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هناك ترحيبا كبيرا بموقف الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بخفض الإنفاق على الحملة الانتخابية وتوجيه الإنفاق لخدمة القضية الفلسطينية.

حزب المؤتمر يعلن عن أول لقاء جماهيري لدعم ترشيح السيسي لفترة جديدة بالعريش

"حياة كريمة" تشكر الرئيس السيسي وأعضاء حملته الانتخابية لتبرعهم لصالح غزة

 وتابع عصام خليل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز :" هناك مردود جيد لما أعلنته الحملة الانتخابية للسيسي على المواطن في الشارع".

 

وأكمل عصام خليل:"  الرئيس السيسي يضع أولويات الإنسان قبل كل شيء وهذا يظهر جليا في موقف حملته الانتخابية تجاه ما يحدث في قطاع غزة".

 

ومن جانبه قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن مرشحنا قرر تخفيض أوجه الدعاية على حملته الانتخابية نظرا للظروف التي تمر بها فلسطين، وتقليلها إلى الحدود الدنيا.

 

وأكد “فوزي”، خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تدعو لتحويل التبرعات للحملة الانتخابية بالكامل لصالح فلسطين، وتوجيهها للمؤسسات الحقوقية ومؤسسة حياة كريمة وإخطار الحملة بهذه التبرعات.

المصريين الأحرار السيسي الرئيس السيسي الحملة الانتخابية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

بيان عاجل من روسيا بشأن التصريحات الإسرائيلية عن توجيه ضربة نووية لـ غزة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من زيلينسكي بشأن الأحكام العرفية والتعبئة في أوكرانيا

دمـ ار كبير.. لقطات من القصف الإسرائيلي على مستشفى النصر للأطفال بغزة

العراق.. ضربة صاروخية تستهدف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد

للحامل.. طرق فعالة للتخلص من الكحة| تعرفِ عليها

عقب طوفان الأقصى| السعودية تعلق على التطبيع مع إسر.ائيل.. وهل تستخدم النفط كسلاح لوقف الحرب؟

ننشر توصيات اجتماع القاهرة السابع لرؤساء المحاكم الدستورية ‏الأفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

فيديو

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ