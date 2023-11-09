"المصريين الأحرار": ترحيب كبير بقرار حملة السيسي بتخفيض الإنفاق لخدمة القضية الفلسطينية

أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هناك ترحيبا كبيرا بموقف الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بخفض الإنفاق على الحملة الانتخابية وتوجيه الإنفاق لخدمة القضية الفلسطينية.

وتابع عصام خليل في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز :" هناك مردود جيد لما أعلنته الحملة الانتخابية للسيسي على المواطن في الشارع".

وأكمل عصام خليل:" الرئيس السيسي يضع أولويات الإنسان قبل كل شيء وهذا يظهر جليا في موقف حملته الانتخابية تجاه ما يحدث في قطاع غزة".

ومن جانبه قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن مرشحنا قرر تخفيض أوجه الدعاية على حملته الانتخابية نظرا للظروف التي تمر بها فلسطين، وتقليلها إلى الحدود الدنيا.

وأكد “فوزي”، خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة تدعو لتحويل التبرعات للحملة الانتخابية بالكامل لصالح فلسطين، وتوجيهها للمؤسسات الحقوقية ومؤسسة حياة كريمة وإخطار الحملة بهذه التبرعات.