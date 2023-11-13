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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التموين تعلن عن مفاجأة سارة لـ المواطنين بشأن السكر.. فيديو

السكر
السكر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن السكر موجود في كل محافظات الجمهورية ولكن هناك تفاوتا في الأسعار.

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أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب السكر: كل مكان بسعر مختلف عن التاني

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مثل الدولار.. تعليق ناري من أحمد موسى على أسعار السكر.. فيديو

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك أجهزة رقابية لضبط الأسعار في الأسواق".

وأشار: "هناك التزامات من التجار وشركات التعبئة بطرح سعر كيلو السكر بـ27 جنيها وفقا للسعر الذي تم شراؤه من البورصة المصرية للسلع".


توفير السكر في كل محافظات مصر

 

وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع،: "القضايا التي تحرر للمتلاعبين في الأسعار والمحتكرين أمن دولة"، مشيرا: "مبادرة خفض السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.. وسيتم توفير السكر في كل محافظات مصر"، مؤكدا: "لا يوجد نقص في مخزون السكر".

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