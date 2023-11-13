أحمد موسى لـ مساعد وزير التموين: هل لدينا أزمة في السكر؟

وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا لـ الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس البورصة المصرية للسلع، قائلا "إحنا عندنا أزمة في السكر ولا لأ؟".

ورد “عشماوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا "نحن في نهاية موسم، حيث موسم القصب والبنجر يبدأ في شهر ديسمبر".

وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، "قاربنا على بداية موسم جديد، وشركات كثيرة مع دخول شهر رمضان تقوم بزيادة حجم المخزون من السكر؛ لأنه يدخل في مكونات كثيرة من السلع الغذائية".

وأشار إلى "بعض التجار يبدأون في تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم"، مؤكدا "لدينا مخزون استراتيجي من السكر آمن تماما".

وأكد أن "سعر السكر في المنظومة التموينية 12.60 جنيه"، مشيرا إلى أننا "لدينا اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 90%، والدولة استوردت 100 ألف طن سكر لسد الفجوة الحالية في الأسواق".

