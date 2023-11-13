أحمد موسى: العلاقات بين مصر والسعودية على أعلى مستوى من التنسيق.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن علاقات الدول لا تحركها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، "الشعب السعودي عاشق لمصر وشعبها"، لافتا إلى "أهل الشر لا يريدون علاقات جيدة بين مصر والسعودية".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن "العلاقات بين مصر والسعودية على أعلى مستوى من التنسيق، وكان هناك لقاء بين الرئيس السيسي وولي العهد محمد بن سلمان على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض".

وأكد الإعلامي أحمد موسى "هناك توافق مصري سعودي بشأن رفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني".