زيارة عمل رسمية.. أحمد موسى: وزير التجارة السعودي سيحضر الأسبوع المقبل للقاهرة

كشف الإعلامي أحمد موسى موقف العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد “موسى”، خلال برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن علاقات الدول لا تحددها منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك بعض الأفراد يريدن إنشاء فتنة بين المصريين والسعوديين، وهناك من يريد الخراب ووقوع الدول.

وتابع الإعلامي أحمد موسى "التقيت بأحد رجال الأعمال السعوديين في الطائرة المتوجهة للمملكة، وأخبرني أن لديه استثمارات كبيرة في العاصمة الإدارية الجديدة، كما أشاد بمصر وأهلها لمدة 3 ساعات معي في الطائرة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى قائلا: بعض الناس لا تريد أن تكون علاقة مصر مع السعودية جيدة، والمواطن السعودي محب للشعب المصري.

ونوه بأن وزير الإعلام السعودي نظم ندوة عشاء بحضور كبار الكتاب من مصر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات وغيرهم من الدول العربية، وكان الحوار عن حبهم لمصر، لافتا إلى أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان ناقشا الأزمة الفلسطينية واتفقا على أنه لا تهجير للفلسطينيين من أرضهم لسيناء، والتنسيق بين البلدين قائم على أعلى مستوى.

واستكمل أحمد موسى: وزير التجارة سيحضر الأسبوع المقبل للقاهرة في زيارة عمل رسمية، والسعوديين عاوزين يشيلونا على رؤوسهم، وهناك تنسيق مصري دولي لمناقشة موقف العلاقات الثنائية.

