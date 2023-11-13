أشاد بما يحدث من إنجازات.. أحمد موسى يكشف تفاصيل حديثه مع رجل أعمال سعودي

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل حديثه مع رجل أعمال سعودي، أثناء تواجده في السعودية لحضور القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "قابلت أحد رجال الأعمال في مجال السياحة أثناء تواجدي في السعودية لحضور القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض".

وأضاف: "اللقاء كان لمدة نصف ساعة تقريبا، وهذا الرجل قال في مصر أشعارا.. ويقول كل ما أنزل مصر ألاقي حاجة جديدة، وأشاد بالدولة المصرية وبمشروعاتها".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "رجل الأعمال السعودي أخبرني أنه سعيد بما يحدث من إنجازات في مصر"، موضحا: "رجال الأعمال في السعودية يدركون أهمية السوق المصري".