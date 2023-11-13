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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة اشتعال سينما بالألعاب النارية بالهند .. شاهد

اشتعال سينما بالألعاب
اشتعال سينما بالألعاب النارية بالهند

أصيب رواد السينما في الهند بالرعب يوم الأحد بعد أن قامت مجموعة من المعجبين بإطلاق الألعاب النارية داخل إحدى دور السينما بعد ظهور نجم بوليوود سلمان خان على الشاشة. 

تُظهر اللقطات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص ينفجرون في حالة من الذعر عندما أضاءت الألعاب النارية داخل المسرح في ماليجاون بولاية ماهاراشترا. 

يظهر الفيديو أن المعجبين ينتظرون ظهور النجم السينمائي خان على الشاشة قبل إطلاق الألعاب النارية في الهواء.

يمكن بعد ذلك رؤية الناس يندفعون نحو الخروج من المسرح في خوف بينما تضيء الغرفة المظلمة بانفجارات برتقالية وتطاير الشرر في كل مكان.

 يمكن سماع الصراخ والهتافات حيث يؤدي عرض الضوء غير المتوقع إلى إيقاف الفيلم.

مع ظهور تقارير عن حدوث هذا في دور السينما الأخرى في الهند، سارع سلمان خان إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإدانة هذا الإجراء.

سينما الهند الالعاب النارية وسائل التواصل الإجتماعي

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