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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محافظ الغربية يكرم رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية

كرم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وذلك علي هامش زيارة وفد برلمانى اليوم من أعضاء لجنتى الزراعة والرى والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، لمحافظة الغربية لتفقد مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.


وأكد المحافظ، أن الغربية محافظة زراعية في الأساس وأن نسبة ٨٢ في المائة من مساحتها مازالت خضراء رغم محاولات التعدى على الأرض الزراعية التى يتم مواجهتها بحسم خلال الفترة الحالية.

وأضاف، نتميز بزراعة القمح والقطن والأرز بالإضافة إلي  الكتان ، ولدينا شاكتفاء ذاتى من تلك المحاصيل.

واستعرض المحافظ فيديو عن المشروعات التى تمت بالمحافظة وما تم بها من تطوير.

ومن جانبه أشاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بما تشهده محافظة الغربية من مشروعات وانجازات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن هناك قفزات تتم في المحافظة.

وأشار الجبلي، إلي اهتمام اللجنة بملف القطن المصرى، لاسيما وأنه يعيش في وجدان كل مصرى.

وأكد الجبلي، أن خطوات الدولة في تطوير صناعة الغزل وإنشاء أكبر مجمع للغزل والنسيج في العالم  أمر يدعو للفخر، وهو ما استدعى اللجنة لزيارته، لاسيما وأن تلك النهضة تنقلنا للجمهورية الجديدة.


وتفقد الوفد البرلمانى مصانع غزل ٤ و٢ و١ ومجمع النسيج  والتجهيز والصياغة، ومصنع الغزل والنسيج.


وضم الوفد البرلمانى، المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ والنائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والنائبة نهى الشريف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو لجنة الشئون المالية و الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائب عمرو فهمى عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل عبد العظيم خبير ومستشار اللجنة المشتركة بشأن دراسة ملف القطن،  وحسن الأشوح أمين لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وأحمد عبد الواحد وإيمان عبد السلام من أمانة اللجنة.

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