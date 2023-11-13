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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الأونروا: سكان غزة إذا لم يموتوا من القصف سيهلكوا من الجوع والعطش

صدى البلد

قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث بـاسم الاونروا إن الأوضاع تتدهور في مختلف قطاع غزة وأن مفوض الأونروا أعلن أنه خلال اليومين القادمين ستتوقف عمليات الإغاثة التي تنفذها الأونروا وستتوفف محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي والمخابز والمشافي ولن نستطيع أن نجلب المساعدات القادمة من معبر رفح ولن يكون هناك وقود للشاحنات لتأخذ المساعدات.

وأضاف أبو حسنة في برنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناة etc أن مياه الشرب لن تكون متوفرة وأن الناس يشربون من الآبار مباشرة مياه ملوثة وحتى هذه المياه لن يستطيع أحد نقل هذه المياه إلى ٨٠٠ ألف نازح.

وأشار الى أنه ليس هناك ملح طعام وأن غاز الطعام غير موجود وليس هناك طعام سوى الطماطم والخيار والبطاطس.

وأوضح أن الأونروا هي الجسم الوحيد والأخير المتماسك وحتى هذا الجسم لن يستطيع الصمود وأن أهالي غزة يتعرضون لمجاعة شديدة ويتعرضون للتعطيش وأنهم إذا لم يموتوا من القصف والتدمير سيموتون من العطش والجوع والأوبئة.

بطالة مليون ونصف

وقال إن قطاع غزة كله لا يعمل، و أن هناك بطالة مليون ونصف لا يستطيعون الحصول على الماء أو الطعام ، هناك ٦٦منشأة للأونروا قصفت خلال شهر ، والعشرات من النازحين قتلوا في مراكز الأونروا .

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