فصل الكهرباء عن قرى في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربي عن بعض المناطق والقري التابعة لمركز بيلا، من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 12 ظهراً، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة الأسبوعية لشبكات الجهد المنخفض لهندسة كهرباء بيلا، للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

أوضح القطاع في بيان اليوم الإثنين، أن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها نظرًا لإجراء أعمال الصيانة شبكات الجهد المنخفض، وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين هي كالتالي:

- يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر: المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي قرية الجرايدة وتوابعها بالتزامن مع فصل لوحة توزيع الكهرباء والمناطق التابعة للمحولات الآتية: «المزارعة - العطاونة- أبو سالم» بقرية الجرايدة، من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 1 ظهراً، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي العطاونة «خروج لوحة توزيع الجرايدة».

- يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر: المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي جزء من مدينة بيلا والمناطق التابعة للمحولات الآتية : « حي أبو رخا – مدرسة الإعدادية بنات – مدرسة أحمد عبد العزيز» بمدينة بيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي حي الصنايع «خروج لوحة بيلا القديمة».

- يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر: المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي عزبتي بركات وفودة سلطان التابعتان للوحدة المحلية لقرية إبشان والمناطق التابعة للمحولات الآتية : «عزبة بركات – عزبة فودة سلطان» بقرية إبشان، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي قرية إبشان «لوحة توزيع بيلا الجديدة».

وأهاب القطاع بالمواطنين والمخابز والمنشآت الحكومية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان، باتخاذ احتياطاتهم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.