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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. تدريب 94 موظفا بالمراكز التكنولوجية على لغة الإشارة | صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فعاليات البرنامج التدريبى "لغة الإشارة للعاملين"، وذلك لتدريب 94 موظفاً من موظفى الشباك بالمراكز التكنولوجية وخدمات المواطنين على مستوى المحافظة.

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يأتي هذا  بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم من خلال إدارة التربية الخاصة، ويحاضر في هذه الدورة، رجب أحمد أبو حجازي، غادة محمد عبد المنعم، من خبراء لغة الإشارة، تحت إشراف كريم السماحى، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الهدف من البرنامج التدريبى "لغة الإشارة للعاملين"، هو تيسير التعامل مع ذوي الهمم من فئات الصم والبكم وتقديم خدمات المراكز التكنولوجية بالشكل الأمثل لهم بكافة مراكز ومدن المحافظة، وصقل مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية وتزويدهم بالخبرة اللازمة التي تمكنهم من التواصل مع ذوي الهمم بشكل فعال وتدريبهم على مفردات الإشارة وقواعد اللغة والحروف والأرقام والوظائف وغيرها وكيفية التعامل الصحيح مع ذوي الاحتياجات الخاصة بما يمكنهم من تأدية جميع الخدمات لهم، وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية، في دعم ورعاية أبنائنا من ذوي الهمم.

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