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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب 865 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

نجحت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ فى تركيب 865 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بجميع قرى محافظة كفرالشيخ، وذلك منذ بدء عمل الجمعية فى تركيب وصلات المياه.

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يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقاً من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

الأسر الاولى بالرعاية التضامن الاجتماعي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المؤسسات التنموية المؤسسات الحكومية جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين جمعية الاورمان مديرية التضامن الاجتماعي

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