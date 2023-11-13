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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عريس الجنة.. وفاة صيدلي قبل زفافه بساعات في كفر الشيخ

العريس قبل ساعات
العريس قبل ساعات من وفاته

تحولت الأفراح إلى أتراح، وعمت الأحزان أرجاء قرية الغنام التابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، إثر تعرض أهالي القرية لصدمة مدوية، عقب وفاة الصيدلي محمود محمد الغنام، قبل ساعات من الاحتفال بزفافه.

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ونعى أهالي القرية ببالغ الحزن الشديد والأسى الصيدلي الشاب محمود محمد الغنام، الذي توفي إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة قبل زفاف بساعات، مشيرين إلى أن الراحل كان يحظى بحب واحترام الجميع ومن المشهود له بالأخلاق والاحترام والتواضع مع الجميع.

 

وشيع الآلاف من أبناء مركز سيدي سالم منذ دقائق، جثمان الشاب الراحل عريس الجنة الدكتور محمود محمد الغنام، وسط حالة من الحزن الشديد والفاجعة التي أصابتهم من هول هذا الموقف.

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