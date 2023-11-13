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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: فتح 22 قاعة لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

صدق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على فتح 22 قاعة بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، لاستيعاب 841 طفلاً ممن هم في عمر الخمس سنوات أو تجاوزها وذلك بـ 7 إدارات تعليمية ممن لم يتم تسكينهم.

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قال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم فتح قاعتين بمدرسة بلطيم الرسمية للغات ومدرسة المعدية الرسمية للغات بكثافة 48 طفلاً بالقاعة بإدارة بلطيم التعليمية، وفتح قاعتين بمدرسة اعتماد الصلاحي الرسمية للغات بكثافة 47 طفلاً بإدارة بيلا التعليمية، ورفع الكثافة بالقاعات من 40 إلى 50 طفلاً بالقاعة بإدارة برج البرلس التعليمية، ورفع الكثافة بالقاعات من 40 إلى 44 طفلا بالقاعة بإدارة مطوبس التعليمية.

وأضاف أنه سيتم رفع الكثافة بالقاعات الأساسية من 29 إلى 32 طفلا بالقاعة وتشغيل 4 قاعات بمدرسة قلين المتميزة ومدرسة أحمد راضي الرسمية للغات تابعة لمدرسة قلين المتميزة للغات بكثافة 32 طفلا بالقاعة، بالإدارة التعليمية بقلي، ورفع الكثافة بالقاعات الأساسية من 40 إلى 50 طفلاً بالقاعة وتشغيل قاعتين بإدارة الحامول التعليمية قاعة ملحقة على مدرسة قرن الجدي تابعة لمدرسة الزعفران الرسمية للغات وقاعة ملحقة على مدرسة الحلافي ب تابعة لمدرسة الحامول الرسمية للغات بكثافة 46 طفلاً بالقاعة، بالإضافة لتشغيل 6 قاعات بالمبنى الكائن بمدرسة سخا النموذجية ت. أ بإدارة شرق كفر الشيخ، والتي تتضمن قاعتين ملحقة تابعة لمدرسة على عبد الشكور الرسمية للغات، وقاعتين ملحقة تابعة لمدرسة مصطفى سمير بدوى الرسمية للغات، وقاعة ملحقة تابعة لمدرسة المنتزة الرسمية للغات، وقاعة ملحقة تابعة لمدرسة الزهور الرسمية للغات بكثافة 50 طفلاً لكل قاعة ملحقة بإجمالي 22 قاعة لاستيعاب 841 طفل رياض أطفال

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