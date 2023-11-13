الأردن: تهديد إسرائيل بسلاحها النووي خرق للقواعد الآمرة للقانون الدولي

أكد المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود ضيف الله الحمود، أن تهديد الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها؛ لن يجلب الأمن والاستقرار، ويعد خرقاً للقواعد الآمرة للقانون الدولي العمومي.

وأضاف المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمته التي ألقاها في جلسة النقاش العام للدورة الرابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مساء الإثنين، أن الأمن والاستقرار لن يتحققا دون الوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، ذات السيادة على حدود الرابع من العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد “الحمود” على أن رفض إسرائيل -القائمة بالاحتلال- القاطع، المشاركة في أعمال المؤتمر والانضمام لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها ونشاطاتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ ما هو إلا خير دليل على عدم احترامها للجهود الدولية الهادفة للوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

وفي هذا السياق، أشار المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى تمادي إسرائيل مؤخرا- عبر تصريحاتها- في التهديد بإلقاء قنبلة ذرية على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ضمن الخيارات المتاحة لديها.

وأكد أن أسلحة الدمار الشامل والتهديد باستخدامها محرم دولياً بموجب أحكام القانون الدولي.

وذكّر الحمود، بما "ورد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها"، مضيفاً أن هذا التهديد يُعد تهديدا بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وعلى جميع الدول واجب العمل على وقفه.