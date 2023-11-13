السفير الفلسطيني: ما يعلن بالفضائيات عن غزة نقطة في بحر مما يحدث بها مآسٍ ومجـازر

أكد السفير دياب اللوح السفير الفلسطيني في القاهرة، أن هناك تنسيق مستمر والجهود المصرية متواصلة والاتصالات من خلال القيادة المصرية جارية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، ليس فقط من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني؛ ولكن من أجل وقف إطلاق النار، وإدخال كمية أكبر من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتكدسة على بوابة رفح وفي مطار العريش.

وأضاف اللوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج مصر جديدة، المذاع عبر قناة “إي تي سي”، أن المساعي المصرية السياسية والدبلوماسية مستمرة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في أنحاء الأراضي الفلسطينية وفتح أفق جديد في المنطقة.

وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة لا يحتمل؛ لأن المياه والكهرباء مقطوعة عنه منذ شهر، وإسرائيل دمرت البنية التحتية للاتصالات السلكية منذ اليوم الأول، والمياه المعتمدة حاليا؛ هي مياه مستوردة وأوشكت على النفاد.

السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أي مساعدات

وقال إن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أي مساعدات وأن ما دخل خلال شهر كان يدخل للقطاع خلال يوم فقط فهو نقطة في بحر، وأن مدينة غزة وشمال قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية مضاعفة لأنه أصبح معزولا عن العالم الخارجي، معزولا عن الجنوب، توقفت كل مقومات الحياة تماما، انهار القطاع الطبي تماما، كل شيء متحرك على الأرض هو هدف.

وأوضح اللوح أن ما ينقل في الفضائيات هو جزء بسيط ونقطة من بحر مما يحدث في القطاع من مأسي ومجازر وأن أرقام الشهداء هذا ما تم حصره وأن هناك جثامين مواطنين وأشلاء لم يتم تسجيلهم ولم يتم انتشالهم، وأن أكثر من 60٪ من الوحدات السكنية في غزة قصفت على يد قوات الاحتلال.