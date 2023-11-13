عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير الفلسطيني: ما يعلن بالفضائيات عن غزة نقطة في بحر مما يحدث بها مآسٍ ومجـازر

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح

أكد السفير دياب اللوح السفير الفلسطيني في القاهرة، أن هناك تنسيق مستمر والجهود المصرية متواصلة والاتصالات من خلال القيادة المصرية جارية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، ليس فقط من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني؛ ولكن من أجل وقف إطلاق النار، وإدخال كمية أكبر من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتكدسة على بوابة رفح وفي مطار العريش.

وأضاف اللوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج مصر جديدة، المذاع عبر قناة “إي تي سي”، أن المساعي المصرية السياسية والدبلوماسية مستمرة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في أنحاء الأراضي الفلسطينية وفتح أفق جديد في المنطقة.

وأشار إلى أن الوضع في قطاع غزة لا يحتمل؛ لأن المياه والكهرباء مقطوعة عنه منذ شهر، وإسرائيل دمرت البنية التحتية للاتصالات السلكية منذ اليوم الأول، والمياه المعتمدة حاليا؛ هي مياه مستوردة وأوشكت على النفاد.

السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أي مساعدات

وقال إن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أي مساعدات وأن ما دخل خلال شهر كان يدخل للقطاع خلال يوم فقط فهو نقطة في بحر، وأن مدينة غزة وشمال قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية مضاعفة لأنه أصبح معزولا عن العالم الخارجي، معزولا عن الجنوب، توقفت كل مقومات الحياة تماما، انهار القطاع الطبي تماما، كل شيء متحرك على الأرض هو هدف.

وأوضح اللوح أن ما ينقل في الفضائيات هو جزء بسيط ونقطة من بحر مما يحدث في القطاع من مأسي ومجازر وأن أرقام الشهداء هذا ما تم حصره وأن هناك جثامين مواطنين وأشلاء لم يتم تسجيلهم ولم يتم انتشالهم، وأن أكثر من 60٪ من الوحدات السكنية في غزة قصفت على يد قوات الاحتلال.

 

غزة السفير دياب اللوح الفضائيات قطاع غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

خصومات بالجملة ومصير المدرب | تعرف على قرارات مجلس إدارة الزمالك

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

الزمالك يحسم الأمر..لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب مقابلة أمير مرتضى|القصة كاملة

ترشيحاتنا

محمد صلاح ولا مين.. ريال مدريد يستعد لخطف نجم ليفربول

سحب الرئاسة الشرفية للزمالك من مرتضى منصور | تفاصيل

يسعون لبطولات زائفة.. العدل والمصري الديمقراطي يجمدان نشاطهما بالحركة المدنية

حقيقة صفقة الأسرى بين حماس وجيش الاحتلال.. إبراهيم الدراوي يوضح

الاتحاد السكندري: مابولولو ثروة قومية ولن نفرط في خدماته

مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

أنهى حياة أكثر من 100 متظاهر.. ذكرى انتفاضة المصريين ضد الحكومة وبريطانيا

بفستان ملفت.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نضارة وحيوية.. تعرف على فوائد الثلج للبشرة

فيديو

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المساعدات تتوافد لغزة عبر مصر .. 4 طائرات وسفينة تركية تصل العريش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ