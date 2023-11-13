مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن: خلاف حاد بين إسرائيل وأمريكا بشأن غزة

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن هناك خلاف واضح بين الرؤية الأمريكية لـ غزة فيما بعد انتهاء النزاع والرؤية الإسرائيلية، وهذا ما أكدته الخارجية الأمريكية اليوم، بأن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل أدلى بتصريحات حول بقاء جيش الاحتلال في غزة بعد الحرب، وهذا مخالف للرؤية الأمريكية.

وأضاف أن نتنياهو يرى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة بعد الحرب؛ لإدارة بعض الأمور الأمنية لفترة مؤقتة ولكنها غير محددة، وهذا يفتح الكلام لإعادة احتلال غزة، وهو ما ترفضه أمريكا شكلًا وموضوعًا، وهو أيضا ما أكده الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه، وأكده مختلف المسئولين الأمريكيين.

وأوضح أن الولايات المتحدة ترى أنه في ما بعد الحرب، مرفوض أن تحكم حماس غزة مرة أخرى، وهذا ما أكده مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حين قال إن “العودة لما قبل السابع من أكتوبر مرفوض”.

البحث عن الطرف الثالث ليحكم غزة

وأشار إلى أن أمريكا ترى أن السلطة الفلسطينية هي أفضل جهة يمكن أن تحكم قطاع غزة، وهذا أمر ترفضه إسرائيل لأنها ترى أن لها مشاكل كثيرة، وأنها تربي النشء على كره إسرائيل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تبحث عن الطرف الثالث ليحكم غزة.