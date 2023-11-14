حزب المستقلين الجدد: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية تخلق مناخا سياسيا مميزا

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، أمر جيد يساهم في تحقيق جو من المناخ السياسي الجيد والفعال لتنمية مصر سياسيا.

وقال هشام عناني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن المرشحين يتحركوا في المحافظات بكل حرية دون قيود وشروط، مؤكدا أنه يتم عرض أفكارهم وبرنامجهم، مما يعطي فرصة للشعب للاختيار.

الحوار الوطني.

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحراك الذي نشهده في الانتخابات الرئاسية الحالية، هو استكمال الحراك الذي حدث خلال الحوار الوطني.