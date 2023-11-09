المستقلين الجدد: تقليل مصروفات الدعاية الانتخابية لصالح غزة يؤكد مساندة السيسي لفلسطين

أكد حزب المستقلين الجدد علي أن مؤتمر المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى اليوم يؤكد فهم كامل لطبيعة ودقة المرحلة.

وثمن الحزب فى بيان صحفى له توجه الحملة بتوجيه كل التبرعات التي كانت مخصصة للحملة الإنتخابية إلي دعم غزة وهو ما يؤكد أن هناك تطابق بين الموقف السياسي للحملة مع الموقف الرسمي للدولة بضرورة مساندة الشعب الفلسطينى في غزة الذي يتعرض لإعتداءات صارخة.

ورأى الحزب أن خفض الإنفاق للحملة يتسق مع وعي الحملة أفرادا وأحزابا بأنهم جزء لا يتجزء من الشعب ويتفهمون طبيعة المرحلة الإقتصادية التي يمر بها العالم ومنها مصر.

وأكد الحزب أن الحملة تنتهج كل السبل المتاحة للوصول لقلب وعقل المواطن البسيط عن طريق الحوار المباشر والغير مباشر.

وشدد الحزب على أن المؤتمر يؤكد جاهزية الحملة وقدرة مرشحها على تقديم ملف مكتمل يحمل الحلول المدروسة لكل قضايا المواطن المصري.