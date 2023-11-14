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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخميس.. فعاليات ثقافية وفنية في الغربية ضمن احتفالات عيد الطفولة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

يشهد عدد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، بعد غد، الخميس، إقامة فعاليات تثقيفية وأنشطة فنية، وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بعيد الطفولة، والذي يوافق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.

وفي السياق ذاته، يقيم قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا يوما ثقافيا وفنيا للأطفال، يتضمن عددا من الفقرات التثقيفية والترفيهية، حيث تبدأ الفعاليات بافتتاح معرض للفن التشكيلي لعدد من المواهب الصغيرة والشابة بمحافظة الغربية، يعقبه عقد محاضرة للدكتورة سماح جاهين، أستاذ المناهج وطرق التدريس للحديث حول "طرق التربية الحديثة وصناعة الأجيال"، فيما تختتم فعاليات اليوم بفقرات ترفيهية ومسرح للعرائس المتحركة.

ومن المقرر أن يقيم قصر ثقافة طنطا، مساء الخميس أيضا، حفلا غنائيا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية لغناء عدد من الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال احتفالا بهذه المناسبة.

فيما يستضيف النادي الرياضي لمدينة كفر الزيات عرضا فنيا لفرقة كفر الزيات للموسيقى العربية، بحضور الأطفال وأعضاء النادي.

المواقع الثقافية فعاليات تثقيفية وأنشطة فنية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني قصر ثقافة الطفل الفقرات التثقيفية

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