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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

حزب المستقلين الجدد: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية تخلق مناخا سياسيا مميزا


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن  .. بينما غادر عدد 6 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة . 
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19261 طن تشمل : 2800 طن يوريا و 8521 طن رمل و 2183 طن ملح و 400 طن مولاس و 5357 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52396 طن تشمل :  13974 طن خردة  و 9307 طن حديد و 5000 طن سكر و 588 طن عدس و 928 طن بذرة كتان و 1345 طن خشب زان و 11471 طن قمح و 8000 طن ذرة و 1783 طن ابلاكاش.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 616 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 77 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5721 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77301 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 408175 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2336 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4762 شاحنة .

دمياط الـ 24 ساعة البضائع العامة القطاع الخاص المركز الاعلامي المصريين بالخارج هيئة ميناء دمياط

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