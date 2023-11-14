ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 6 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19261 طن تشمل : 2800 طن يوريا و 8521 طن رمل و 2183 طن ملح و 400 طن مولاس و 5357 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52396 طن تشمل : 13974 طن خردة و 9307 طن حديد و 5000 طن سكر و 588 طن عدس و 928 طن بذرة كتان و 1345 طن خشب زان و 11471 طن قمح و 8000 طن ذرة و 1783 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 616 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 77 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5721 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 77301 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 408175 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2336 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4762 شاحنة .