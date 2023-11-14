أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب السكر: كل مكان بسعر مختلف عن التاني

كشف الإعلامي أحمد موسى مستجدات أزمة السكر الحالية، من خلال لقائه مع بعض المواطنين في مطار القاهرة قبيل توجهه للمملكة العربية للسعودية لتغطية القمة العربية في الرياض.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أزمة في السكر، معلقا: الأزمات تجعل التجار يستغلون ارتفاع سعر السكر، وطالما هناك سوق موازية للسوق المحلي للسكر تجد ارتفاع الأسعار بشكل غير مفهوم، زيه زي الدولار اللي ليه سوق موازي وكل مكان بسعر مختلف عن التاني.نط

وأضاف أحمد موسى: سألت زملائي عن سعر السكر عندهم، اللي بيقولي بـ48 جنيه، واللي يقولي بـ52 جنيه، ومبادرة تخفيض الأسعار مش موجودة في كل المحافظات بالجمهورية.